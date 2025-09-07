Началось последнее лунное затмение этого года

Началось второе и последнее лунное затмение этого года.

Как сообщает Report, полное затмение можно будет наблюдать в Европе, Азии, Африке, Австралии, а также над Индийским океаном и Антарктидой. В Северной и Южной Америке затмение увидеть не удастся, так как на этих материках в указанное время Луна будет находиться ниже горизонта.

Процесс начался в 19:28 по бакинскому времени и завершится 8 сентября в 00:55. Полное затмение диска начнется в 21:30 и продлится 82 минуты.

Хотя затмение, которое будет наблюдаться и в Азербайджане, в целом будет длиться более пяти часов, "Кровавую Луну", наблюдаемую только во время полного лунного затмения, можно будет увидеть в промежутке между 21:30 и 22:52. Во время полного затмения Луна будет выглядеть красноватой, поскольку солнечный свет, отраженный от нее, проходит через земную атмосферу, которая рассеивает синие и фиолетовые лучи, пропуская при этом длинноволновые красные, в результате чего спутник приобретает красный оттенок.

Отметим, что 21 сентября произойдет последнее солнечное (частичное) затмение года, которое не будет наблюдаться в Азербайджане.