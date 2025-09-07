İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL

    Cari ilin sonuncu Ay tutulması başlayıb

    Elm və təhsil
    • 07 sentyabr, 2025
    • 19:28
    Cari ilin sonuncu Ay tutulması başlayıb

    Cari ilin ikinci və son Ay tutulması başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu tam Ay tutulmasıdır.

    Tutulma əsasən Avropa, Asiya, Afrika, Avstraliyanı, Hind okeanı və Antarktidanı əhatə edəcək. Şimali Amerikanın qərbi, Cənubi Amerikanın şərqi, Sakit okean, Arktikada isə qismən və yarımkölgəli tutulma müşahidə olunacaq.

    Tutulma prosesi Bakı vaxtı ilə saat 19:28-də başlayır və 8 sentyabr saat 00:55-də bitəcək. Diskin tam tutulması isə 21:30-da başlayacaq və 82 dəqiqə davam edəcək.

    Azərbaycanda da müşahidə olunacaq tutulma ümümilikdə 5 saatdan artıq bir vaxt bölümünü əhatə etsə də, yalnız tam ay tutulmsında müşahidə olunan "Qanlı Ay"ı  saat 21:30 – 22:52 aralığında izləmək mümkün olacaq. Tam tutulma zamanı Yerin atmosferindən keçən qırmızı dalğa uzunluqlu şüalar Ayın səthinə çatdığından o qırmızımtıl çalarda görünəcək. Bu hal həmçinin Günəş üfüqdə olanda da baş verdiyi üçün sübh və qürub çağı qırmızıltıl çalarlarda olur.

    Qeyd edək ki, sentyabrın 21-i isə ilin son Günəş tutulması (qismən) hadisəsi baş verəcək və Azərbaycandan müşahidə olunmayacaq.

    ay tutulması günəş tutulması "Qanlı Ay"
    Началось последнее лунное затмение этого года

    Son xəbərlər

    19:42

    Almaniya 2029-cu ilə qədər Rusiya ilə mümkün müharibəyə hazırlaşmağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    19:28

    Cari ilin sonuncu Ay tutulması başlayıb

    Elm və təhsil
    19:24

    Çexiyada şəxsi təyyarənin qəzaya uğraması nəticəsində iki nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    19:08

    Özbəkistanın Daşkənd vilayətində baş verən yol qəzasında 7 nəfər ölüb, 9 nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    19:05

    Netanyahu təxminən 100 min nəfərin Qəzzanı tərk etdiyini bildirib

    Digər ölkələr
    18:52
    Foto

    Urmiya gölü tamamilə quruyub

    Region
    18:35

    "Formula 1" üzrə İtaliya Qran-prisinin qalibi bəlli olub

    Fərdi
    18:32

    KİV: ABŞ Rusiyanı "tam çöküş"lə hədələyir

    Digər ölkələr
    18:13

    Avropa Kuboku: Azərbaycan millisi tarixində ilk dəfə finala yüksəlib

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti