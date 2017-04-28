 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Началось общее собрание НАНА

    В собрании участвуют академик Рамиз Мехтиев, Эльчин Эфендиев, Фатма Абдуллаева, Наргиз Пашаева© Report.az

    Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ В основном здании Национальной академии наук Азербайджана началось общее собрание академии, посвященное научной и научно-организационной деятельности президиума.

    Как сообщает Report, в собрании участвуют академик Рамиз Мехтиев, вице-премьер Эльчин Эфендиев, заведующая отделом по вопросам гуманитарной политики Администрации президента Фатма Абдуллазаде, ректор Бакинского филиала Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова профессор Наргиз Пашаева и другие официальные лица.

    Вначале участники мероприятия ознакомились с выставкой научных достижений Академии.

    Во вступительном слове президент НАНА академик Акиф Ализаде сообщил, что после общего собрания в прошлом году скончались 12 членов Академии.

    Их память почтили минутой молчания.

    В собрании будет представлена выставка научных достижений, дана информация о различных работах, реализованных Академией проектах в прошлом году, выслушан отчетный доклад о научной и научно-организационной деятельности президиума, а также состоится церемония награждения Золотой медалью имени Низами Гянджеви и именными наградами НАНА.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi