Началась регистрация на экзамен по азербайджанскому языку для девятиклассников

Абитуриенты, желающие поступить в колледжи на базе 9-летнего образования, но не принявшие участие или не сдавшие 7 мая экзамен по азербайджанскому языку (государственному), начиная с сегодняшнего дня до 23:59 5 июня могут
Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре.
Чтобы зарегистрироваться, абитуриенты должны внести необходимую сумму (автоматически сообщается системой) на свой счет в личном кабинете.
Вчера была объявлена регистрация на экзамен по азербайджанскому языку (вторая попытка) для желающих поступить в вузы на базе 11-летнего образования.
Экзамен по азербайджанскому языку (государственному) состоится 18 июня.