О нас

Началась регистрация на экзамен по азербайджанскому языку для девятиклассников

Началась регистрация на экзамен по азербайджанскому языку для девятиклассников Абитуриенты, желающие поступить в колледжи на базе 9-летнего образования, но не принявшие участие или не сдавшие 7 мая экзамен по азербайджанскому языку (государственному), начиная с сегодняшнего дня до 23:59 5 июня могут зарегистрироваться на экза
Наука и образование
26 мая 2023 г. 11:10
Началась регистрация на экзамен по азербайджанскому языку для девятиклассников

Абитуриенты, желающие поступить в колледжи на базе 9-летнего образования, но не принявшие участие или не сдавшие 7 мая экзамен по азербайджанскому языку (государственному), начиная с сегодняшнего дня до 23:59 5 июня могут зарегистрироваться на экзамен по азербайджанскому языку (вторая попытка).

Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре.

Чтобы зарегистрироваться, абитуриенты должны внести необходимую сумму (автоматически сообщается системой) на свой счет в личном кабинете.

Вчера была объявлена регистрация на экзамен по азербайджанскому языку (вторая попытка) для желающих поступить в вузы на базе 11-летнего образования.

Экзамен по азербайджанскому языку (государственному) состоится 18 июня.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan dili imtahanında ikinci cəhddə iştirak üçün qeydiyyat başlayıb

Экслюзивные новости

Названо число граждан Азербайджана, посетивших Анталью в прошлом и текущем годах
Названо число граждан Азербайджана, посетивших Анталью в прошлом и текущем годах
25 мая 2023 г. 15:44
Исполнительный директор TƏBİB прокомментировал массовые отравления в школах
Исполнительный директор TƏBİB прокомментировал массовые отравления в школах
24 мая 2023 г. 14:06
IFC: Наши приоритеты в Азербайджане соответствуют приоритетам правительства
IFC: Наши приоритеты в Азербайджане соответствуют приоритетам правительства
24 мая 2023 г. 12:11
На территории Имарет обнаружено более 30 могил членов ханской династии
На территории "Имарет" обнаружено более 30 могил членов ханской династии
23 мая 2023 г. 15:34
В Шуше обнаружены тоннели
В Шуше обнаружены тоннели
23 мая 2023 г. 15:04
Посол: В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы
Посол: В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы
20 мая 2023 г. 16:46
Историческое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
ФотоИсторическое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
20 мая 2023 г. 11:59
Посол Монголии: Очень рад быть послом в такой близкой сердцу стране, как Азербайджан
Посол Монголии: Очень рад быть послом в такой близкой сердцу стране, как Азербайджан
19 мая 2023 г. 14:02
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
18 мая 2023 г. 15:24
Дамьян Крневич: EC признает значимость Азербайджана для реализации своих стратегических амбиций
Дамьян Крневич: EC признает значимость Азербайджана для реализации своих стратегических амбиций
18 мая 2023 г. 14:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi