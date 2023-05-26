Началась регистрация на экзамен по азербайджанскому языку для девятиклассников

Абитуриенты, желающие поступить в колледжи на базе 9-летнего образования, но не принявшие участие или не сдавшие 7 мая экзамен по азербайджанскому языку (государственному), начиная с сегодняшнего дня до 23:59 5 июня могут зарегистрироваться на экза

Абитуриенты, желающие поступить в колледжи на базе 9-летнего образования, но не принявшие участие или не сдавшие 7 мая экзамен по азербайджанскому языку (государственному), начиная с сегодняшнего дня до 23:59 5 июня могут зарегистрироваться на экзамен по азербайджанскому языку (вторая попытка).

Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре.

Чтобы зарегистрироваться, абитуриенты должны внести необходимую сумму (автоматически сообщается системой) на свой счет в личном кабинете.

Вчера была объявлена регистрация на экзамен по азербайджанскому языку (вторая попытка) для желающих поступить в вузы на базе 11-летнего образования.

Экзамен по азербайджанскому языку (государственному) состоится 18 июня.