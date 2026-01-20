На Земле началась сильная магнитная буря
Наука и образование
- 20 января, 2026
- 00:56
На Земле началась магнитная буря класса G4 (сильная), вызванная ударной волной коронального выброса массы (КВМ) Солнцем.
Об этом Report сообщает со ссылкой на данные центра прогноза космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).
Согласно информации, магнитная буря достигла уровня G4 в 23:38 по бакинскому времени.
Ранее об ожидаемом космическом явлении сообщали в Шамахинской астрофизической обсерватории имени Насреддина Туси.
