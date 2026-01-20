Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь

    На Земле началась сильная магнитная буря

    Наука и образование
    • 20 января, 2026
    • 00:56
    На Земле началась сильная магнитная буря

    На Земле началась магнитная буря класса G4 (сильная), вызванная ударной волной коронального выброса массы (КВМ) Солнцем.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на данные центра прогноза космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

    Согласно информации, магнитная буря достигла уровня G4 в 23:38 по бакинскому времени.

    Ранее об ожидаемом космическом явлении сообщали в Шамахинской астрофизической обсерватории имени Насреддина Туси.

    магнитная буря вспышка Солнце

    Последние новости

    01:22

    В Мичигане столкнулись более 100 автомобилей, есть пострадавшие

    Другие страны
    01:09

    Самолет Fly Dubai, следовавший в Казань, совершил вынужденную посадку в Баку

    Инфраструктура
    00:56

    На Земле началась сильная магнитная буря

    Наука и образование
    00:32

    Трамп и аш-Шараа обсудили ситуацию в Сирии

    Другие страны
    00:11

    СМИ: Израиль не открыл КПП "Рафах" на границе Газы с Египтом

    Другие страны
    00:02

    Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с годовщиной трагедии 20 Января

    Внутренняя политика
    00:00

    Минуло 36 лет со дня кровавой трагедии 20 Января

    Внутренняя политика
    23:50

    МИД Азербайджана распространил заявление в связи с годовщиной трагедии 20 Января

    Внутренняя политика
    23:46

    СМИ: Германские компании почти вдвое сократили инвестиции в США в 2025 году

    Другие страны
    Лента новостей