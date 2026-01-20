На Земле началась сильная магнитная буря

На Земле началась магнитная буря класса G4 (сильная), вызванная ударной волной коронального выброса массы (КВМ) Солнцем.

Об этом Report сообщает со ссылкой на данные центра прогноза космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Согласно информации, магнитная буря достигла уровня G4 в 23:38 по бакинскому времени.

Ранее об ожидаемом космическом явлении сообщали в Шамахинской астрофизической обсерватории имени Насреддина Туси.