    Yerdə güclü geomaqnit qasırğası başlayıb

    Elm və təhsil
    • 20 yanvar, 2026
    • 01:43
    Yerdə Günəşin Tac Kütlə Atılmaları nəticəsində yaranan zərbə dalğası səbəbindən G4 (güclü) sinifli maqnit qasırğası başlayıb.

    "Report" bu barədə Milli Okean və Atmosfer Tədqiqatları İdarəsinin Kosmik Hava Proqnozu Mərkəzinin məlumatlarına istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, maqnit qasırğası Bakı vaxtı ilə saat 23:38-də G4 səviyyəsinə çatıb.

    Qeyd edək ki, daha əvvəl bu gözlənilən kosmik hadisə barədə Nəsirəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası məlumat yaymışdı.

    Geomaqnit qasırğası günəş Yer
