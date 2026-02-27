İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı

    Azərbaycanın basketbol millisi bu gün səfərdə İrlandiya ilə qarşılaşacaq

    Komanda
    • 27 fevral, 2026
    • 09:51
    Azərbaycanın basketbol millisi bu gün səfərdə İrlandiya ilə qarşılaşacaq

    Kişi basketbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsində növbəti oyununa bu gün çıxacaq.

    "Report"un məlumatına görə, Tahir Baxşıyevin baş məşqçisi olduğu yığma Dublində İrlandiya komandasının qonağı olacaq.

    Qarşılaşma "National Basketball Arena"da, Bakı vaxtı ilə saat 23:30-da start götürəcək.

    Xatırladaq ki, Azərbaycan millisi daha əvvəl Şimali Makedoniya (49:87) və Lüksemburqa (90:95) uduzub. Komanda qrupda 2 xalla sonuncu - dördüncü pillədə qərarlaşıb.

    basketbol Avropa çempionatı seçmə mərhələ Tahir Baxşıyev Azərbaycan millisi İrlandiya millisi Dublin

    Son xəbərlər

    11:12

    Azərbaycan Gürcüstanın maliyyə nəzarəti təcrübəsi ilə tanış olub

    Maliyyə
    11:12

    Ombudsman Aparatı: Rusiyada Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqlarının müdafiəsi daim diqqətdədir

    Digər
    11:12

    Dövlət Turizm Agentliyi WUF13 çərçivəsində fəaliyyət istiqamətlərini açıqlayıb

    Turizm
    11:09

    AMB rəsmisi: "Kreditlə bağlı qərarlarda subyektivlik azalacaq" - MÜSAHİBƏ

    Maliyyə
    11:07

    Bakıda Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi ilə bağlı beynəlxalq elmi konfrans keçirilir

    Daxili siyasət
    11:01

    Milli Məclisin plenar iclası başlayıb, gündəlikdə 9 məsələ var

    Milli Məclis
    11:00

    Azərbaycan millisinin daha bir boksçusu beynəlxalq turnirdə 1/4 finala yüksəlib

    Fərdi
    10:55

    Azərbaycan Dominikanı milli bayramı münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    10:55

    Tokayev və Vuçiç Astanada danışıqlar aparır

    Region
    Bütün Xəbər Lenti