İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı

    Masallı Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında elektron növbə sistemi istifadəyə verilib

    Sağlamlıq
    • 27 fevral, 2026
    • 09:42
    Masallı Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında elektron növbə sistemi istifadəyə verilib

    Masallı Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında elektron növbə sistemi istifadəyə verilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə TƏBİB məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, quraşdırılan yeni sistem sayəsində qəbul zamanı yaranan sıxlıq müəyyən qədər aradan qaldırılacaq, insanlar vaxt itkisi olmadan növbəyə yazılacaq və rahatlıqla tibbi xidmətlərdən yararlanacaqlar. Burada elektron növbə monitorlarının quraşdırılması canlı növbənin idarə edilməsinə dəstək verəcək, növbə prosesinin ardıcıllığına nəzarəti təmin edəcək.

    Qeyd edilib ki, regionlarda yerləşən TƏBİB tabeli tibb müəssisələrinə yalnız şəhər mərkəzlərindən deyil, həm də ətraf kənd və qəsəbələrdən vətəndaşlar müraciət edir. Bu baxımdan, tibbi xidmətlərin elektron növbə sistemi prinsipi əsasında təşkili əhalinin bərabər və fasiləsiz şəkildə tibbi yardımdan faydalanmasına, ümumilikdə isə xidmətlərin hər kəs üçün daha əlçatan olmasına şərait yaradır.

    Məlumat üçün bildirək ki, hazırda Bakı və Abşeron ərazisində yerləşən 17 tibb müəssisəsində 33 növbə terminalı və 99 monitor (TV), regionlarda isə 28 tibb müəssisəsində 51 növbə terminalı və 133 monitor quraşdırılıb.

    Masallı Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında elektron növbə sistemi istifadəyə verilib
    Masallı Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında elektron növbə sistemi istifadəyə verilib
    Masallı Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında elektron növbə sistemi istifadəyə verilib
    Masallı Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında elektron növbə sistemi istifadəyə verilib
    Masallı Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında elektron növbə sistemi istifadəyə verilib

    TƏBİB elektron növbə sistemi Masallı

    Son xəbərlər

    11:12

    Azərbaycan Gürcüstanın maliyyə nəzarəti təcrübəsi ilə tanış olub

    Maliyyə
    11:12

    Ombudsman Aparatı: Rusiyada Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqlarının müdafiəsi daim diqqətdədir

    Xarici siyasət
    11:12

    Dövlət Turizm Agentliyi WUF13 çərçivəsində fəaliyyət istiqamətlərini açıqlayıb

    Turizm
    11:09

    AMB rəsmisi: "Kreditlə bağlı qərarlarda subyektivlik azalacaq" - MÜSAHİBƏ

    Maliyyə
    11:07

    Bakıda Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi ilə bağlı beynəlxalq elmi konfrans keçirilir

    Daxili siyasət
    11:01

    Milli Məclisin plenar iclası başlayıb, gündəlikdə 9 məsələ var

    Milli Məclis
    11:00

    Azərbaycan millisinin daha bir boksçusu beynəlxalq turnirdə 1/4 finala yüksəlib

    Fərdi
    10:55

    Azərbaycan Dominikanı milli bayramı münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    10:55

    Tokayev və Vuçiç Astanada danışıqlar aparır

    Region
    Bütün Xəbər Lenti