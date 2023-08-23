На территории исторического памятника в Джалилабаде ведутся археологические раскопки

На территории памятника Худутепе, расположенного в селе Чеменли Джалилабадского района, ведутся археологические раскопки. Как сообщает муганское бюро Report, раскопки ведутся Институтом археологии, этнографии и антропологии. Археологическими рабо

На территории памятника Худутепе, расположенного в селе Чеменли Джалилабадского района, Институтом археологии, этнографии и антропологии ведутся археологические раскопки.



Как сообщает муганское бюро Report, археологическими работами руководит ведущий научный сотрудник института, доктор философии по истории, археолог Анар Агаларзаде, который отметил, что в ходе раскопок в верхнем слое многослойного памятника были обнаружены богатые образцы материальной культуры периода средневековья.



Археолог подчеркнул, что, в частности, найдены глазурованная и неглазурованная керамика, кострища и фрагменты тандыра.



A.Агаларзаде отметил, что на обнаруженной на территории памятника медной монете отчеканена имя султана Абу Саид Бахадур Хана (1305-1335 гг.), 9-го правителя Хулагуидов.