О нас

На территории исторического памятника в Джалилабаде ведутся археологические раскопки

На территории исторического памятника в Джалилабаде ведутся археологические раскопки На территории памятника Худутепе, расположенного в селе Чеменли Джалилабадского района, ведутся археологические раскопки. Как сообщает муганское бюро Report, раскопки ведутся Институтом археологии, этнографии и антропологии. Археологическими рабо
Наука и образование
23 августа 2023 г. 16:55
На территории исторического памятника в Джалилабаде ведутся археологические раскопки

На территории памятника Худутепе, расположенного в селе Чеменли Джалилабадского района, Институтом археологии, этнографии и антропологии ведутся археологические раскопки.

Как сообщает муганское бюро Report, археологическими работами руководит ведущий научный сотрудник института, доктор философии по истории, археолог Анар Агаларзаде, который отметил, что в ходе раскопок в верхнем слое многослойного памятника были обнаружены богатые образцы материальной культуры периода средневековья.

Археолог подчеркнул, что, в частности, найдены глазурованная и неглазурованная керамика, кострища и фрагменты тандыра.

A.Агаларзаде отметил, что на обнаруженной на территории памятника медной монете отчеканена имя султана Абу Саид Бахадур Хана (1305-1335 гг.), 9-го правителя Хулагуидов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоCəlilabadda tarixi abidə ərazisində qazıntı işləri aparılıb, yeni mədəniyyət nümunələri tapılıb

Другие новости из категории

ГЭЦ обнародовал результаты конкурса на вакантные места в магистратуру
ГЭЦ обнародовал результаты конкурса на вакантные места в магистратуру
23 августа 2023 г. 15:59
Завершена подача заявок на вакансии учителей в Шуше и Физули
Завершена подача заявок на вакансии учителей в Шуше и Физули
23 августа 2023 г. 11:17
В Азербайджане пройдет тестовый этап конкурса на должность заведующего дошкольным образовательным учреждением
В Азербайджане пройдет тестовый этап конкурса на должность заведующего дошкольным образовательным учреждением
23 августа 2023 г. 08:26
Обнародованы результаты приема студентов в профессиональные учебные заведения
Обнародованы результаты приема студентов в профессиональные учебные заведения
22 августа 2023 г. 18:46
В ночь с 30 на 31 августа будет наблюдаться Суперлуние
В ночь с 30 на 31 августа будет наблюдаться Суперлуние
22 августа 2023 г. 14:15
Начался отбор на вакантные места в лицеях и гимназиях
Начался отбор на вакантные места в лицеях и гимназиях
22 августа 2023 г. 12:39
Завтра в Азербайджане начнется отбор вакансий для учителей со срочным контрактом
Завтра в Азербайджане начнется отбор вакансий для учителей со срочным контрактом
20 августа 2023 г. 11:44
СМИ: Первая миссия РФ на Луну завершилась провалом
СМИ: Первая миссия РФ на Луну завершилась провалом
20 августа 2023 г. 08:54
В Баку пройдет XVI съезд азербайджанских учителей
В Баку пройдет XVI съезд азербайджанских учителей
18 августа 2023 г. 10:33
SpaceX вывела на орбиту дополнительную партию спутников
SpaceX вывела на орбиту дополнительную партию спутников
17 августа 2023 г. 18:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi