На Солнце произошли две сильные вспышки
Наука и образование
- 18 октября, 2025
- 11:02
Две сильные вспышки класса М произошли на Солнце в ночь на субботу.
Как передает Report, это следует из информации, представленной на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
С полуночи до утра на Солнце были зарегистрированы четыре обычные вспышки класса С.
Отмечается, что в течение ближайших часов ожидается начало магнитных бурь.
