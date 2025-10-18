Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    На Солнце произошли две сильные вспышки

    Наука и образование
    • 18 октября, 2025
    • 11:02
    Две сильные вспышки класса М произошли на Солнце в ночь на субботу.

    Как передает Report, это следует из информации, представленной на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

    С полуночи до утра на Солнце были зарегистрированы четыре обычные вспышки класса С.

    Отмечается, что в течение ближайших часов ожидается начало магнитных бурь.

