    Наука и образование
    • 20 октября, 2025
    • 10:58
    На Солнце произошла сильная вспышка

    Сильная вспышка класса М произошла на Солнце утром. Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Лаборатории Солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. "Последняя вспышка произошла сегодня в 08.27 - уровень M1.0 (сильная)", - говорится в сообщении.

    Солнце вспышка

