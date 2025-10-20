На Солнце произошла сильная вспышка
Наука и образование
- 20 октября, 2025
- 10:58
Сильная вспышка класса М произошла на Солнце утром. Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Лаборатории Солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. "Последняя вспышка произошла сегодня в 08.27 - уровень M1.0 (сильная)", - говорится в сообщении.
