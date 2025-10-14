На экзамен по приему на госслужбу зарегистрировались более 500 кандидатов
Наука и образование
- 14 октября, 2025
- 10:26
Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 16 октября проведет вступительный экзамен на административные должности группы BB типа B в госслужбе.
Об этом сообщает Report со ссылкой на ГЭЦ.
Отмечается, что для участия в экзамене зарегистрировались 550 кандидатов.
Экзамен начнется в 11:00. Кандидаты, прибывшие после 10:45, к экзамену не допускаются.
