На экзамен по приему на госслужбу зарегистрировались более 500 кандидатов

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 16 октября проведет вступительный экзамен на административные должности группы BB типа B в госслужбе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​​ГЭЦ.

Отмечается, что для участия в экзамене зарегистрировались 550 кандидатов.

Экзамен начнется в 11:00. Кандидаты, прибывшие после 10:45, к экзамену не допускаются.