    На экзамен по приему на госслужбу зарегистрировались более 500 кандидатов

    Наука и образование
    • 14 октября, 2025
    • 10:26
    На экзамен по приему на госслужбу зарегистрировались более 500 кандидатов

    Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 16 октября проведет вступительный экзамен на административные должности группы BB типа B в госслужбе.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​​ГЭЦ.

    Отмечается, что для участия в экзамене зарегистрировались 550 кандидатов.

    Экзамен начнется в 11:00. Кандидаты, прибывшие после 10:45, к экзамену не допускаются.

    ГЭЦ экзамен по приему на госслужбу административные должности
