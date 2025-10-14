İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    Elm və təhsil
    • 14 oktyabr, 2025
    • 09:55
    Dövlət qulluğuna qəbul üzrə test imtahanı üçün 550 namizəd qeydiyyatdan keçib

    Dövlət İmtahan Mərkəzi (DİM) oktyabrın 16-da dövlət qulluğunda inzibati vəzifələrin B növünə aid BB vəzifə qrupu üzrə qəbul imtahanı keçirəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə DİM məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, imtahanda iştirak etmək üçün 550 namizəd qeydiyyatdan keçib.

    Qeyd edək ki, imtahan saat 11:00-da başlanır Saat 10:45-dən sonra gələn namizədlər imtahana buraxılmırlar.

    İmtahanların keçirilməsi üçün 7 imtahan rəhbəri, 34 nəzarətçi və 6 buraxılış rejimi əməkdaşı ayrılıb.

    На экзамен по приему на госслужбу зарегистрировались более 500 кандидатов

