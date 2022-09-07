О нас

Могут ли учителя участвовать в досрочной сертификации?

Могут ли учителя участвовать в досрочной сертификации? Министр науки и образования Эмин Амруллаев коснулся вопроса о возможности досрочной сертификации по собственному обращению учителей.
Наука и образование
7 сентября 2022 г. 14:19
Могут ли учителя участвовать в досрочной сертификации?

Министр науки и образования Эмин Амруллаев коснулся вопроса о возможности досрочной сертификации учителей по собственному обращению.

Как сообщает Report, министр заявил журналистам, что для этого министерству требуется определенное бюджетное планирование.

Отметив, что на данный момент это невозможно, Э.Амруллаев сказал, что если бы процесс был добровольным, желающие набрать высокие баллы учителя пришли бы заблаговременно, оставив остальных коллег в тени.

"Поэтому сертификация проводится на основании определенного плана. Так было и раньше", - добавил министр.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Müəllimlər öz müraciətləri əsasında erkən sertifikasiyada iştirak edə bilərmi?

Другие новости из категории

Министр: Не прошедшие второй этап сертификационного экзамена учителя будут уволены
Министр: Не прошедшие второй этап сертификационного экзамена учителя будут уволены
7 сентября 2022 г. 14:09
В этом году степень доктора философии присуждена 70 соискателям в возрасте до 35 лет
В этом году степень доктора философии присуждена 70 соискателям в возрасте до 35 лет
7 сентября 2022 г. 13:47
В Азербайджане обнародованы предварительные результаты сертификации учителей
В Азербайджане обнародованы предварительные результаты сертификации учителей
7 сентября 2022 г. 12:51
Названы районы Баку с низкими результатами выпускных школьных экзаменов
Названы районы Баку с низкими результатами выпускных школьных экзаменов
7 сентября 2022 г. 12:19
В Баку приостановлена деятельность восьми детских садов
В Баку приостановлена деятельность восьми детских садов
7 сентября 2022 г. 11:52
Проходит сентябрьская конференция работников образования города Баку
Проходит сентябрьская конференция работников образования города Баку
7 сентября 2022 г. 11:39
ГЭЦ: Начался выбор специальностей на вакантные места в колледжи
ГЭЦ: Начался выбор специальностей на вакантные места в колледжи
7 сентября 2022 г. 10:15
Студенты из Азербайджана приняли участие в международной выставке в США
ФотоСтуденты из Азербайджана приняли участие в международной выставке в США
7 сентября 2022 г. 09:32
Сегодня ГЭЦ проведет экзамен TOEFL IBT
Сегодня ГЭЦ проведет экзамен TOEFL IBT
7 сентября 2022 г. 07:38
Известный азербайджанский ученый принят в редакционную коллегию престижного международного журнала
ФотоИзвестный азербайджанский ученый принят в редакционную коллегию престижного международного журнала
7 сентября 2022 г. 00:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi