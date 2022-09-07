Могут ли учителя участвовать в досрочной сертификации?

Министр науки и образования Эмин Амруллаев коснулся вопроса о возможности досрочной сертификации по собственному обращению учителей.

Министр науки и образования Эмин Амруллаев коснулся вопроса о возможности досрочной сертификации учителей по собственному обращению.

Как сообщает Report, министр заявил журналистам, что для этого министерству требуется определенное бюджетное планирование.

Отметив, что на данный момент это невозможно, Э.Амруллаев сказал, что если бы процесс был добровольным, желающие набрать высокие баллы учителя пришли бы заблаговременно, оставив остальных коллег в тени.

"Поэтому сертификация проводится на основании определенного плана. Так было и раньше", - добавил министр.