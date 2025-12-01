Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Минобразования: В школах нет проблем с обеспечением компьютерами и интернетом

    Наука и образование
    • 01 декабря, 2025
    • 13:38
    В школах Азербайджана отсутствуют проблемы с обеспечением компьютерами и интернетом.

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил заместитель министра науки и образования Гасан Гасанлы в рамках церемонии награждения победителей конкурса "Национальный межшкольный хакатон – 2025".

    Он подчеркнул, что министерство уделяет особое внимание увеличению числа IT-специальностей в вузах.

    "В ведущих университетах Азербайджана уже наблюдается большой интерес к данной специальности. В будущем эти специалисты окажут существенный вклад в укрепление экономики страны. Развитие ИТ-сферы позволит Азербайджану занять более весомое место в экономико-географическом пространстве", - отметил замминистра.

    Гасанлы также напомнил, что в соответствии со стратегией на 2000–2022 годы значительное число школ было обеспечено интернетом и компьютерной техникой.

    "Сегодня в школах Азербайджана отсутствуют проблемы с обеспечением компьютерами и доступом в интернет. Это оказывает нам большую поддержку при проведении экзаменов по приему на работу и сертификации учителей", - подчеркнул он.

    Nazirlik rəsmisi: Azərbaycan məktəblərində kompüter və internet təminatı problemi yoxdur
    Минобразования: В школах нет проблем с обеспечением компьютерами и интернетом

