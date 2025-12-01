İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Nazirlik rəsmisi: Azərbaycan məktəblərində kompüter və internet təminatı problemi yoxdur

    Elm və təhsil
    • 01 dekabr, 2025
    • 12:41
    Nazirlik rəsmisi: Azərbaycan məktəblərində kompüter və internet təminatı problemi yoxdur

    Azərbaycan məktəblərində kompüter və internet təminatı problemi yoxdur.

    "Report" xəbər verir ki, bunu elm və təhsil nazirinin müavini Həsən Həsənli "Məktəblilərarası Milli Hakaton-2025" müsabiqəsinin qalibləri mükafatlandırılması mərasimi çərçivəsində jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    Onun sözlərinə görə, nazirlik ali təhsil müəssisələrində İT sahəli ixtisasların artırılmasına xüsusi diqqət yetirir:

    "Azərbaycanın aparıcı universitetlərində bu ixtisasa artıq böyük maraq var. Gələcəkdə həmin mütəxəssislər iqtisadiyyatımızın güclənməsinə xidmət edəcək. Bu sahənin inkişafı ölkənin iqtisadi-coğrafi məkanda öz sözünü deməsinə gətirib çıxaracaq. Mühüm məsələ 2000-2022-ci illər strategiyasına əsasən çox sayda məktəblərimizin internet və kompüterlə təmin edilmədir. Bu gün Azərbaycan məktəblərində kompüter, internet problemi yoxdur. Müəllimlərin işə qəbul və sertifikasiya imtahanları zamanı bu da bizə böyük kömək edir".

    Elm və Təhsil Nazirliyi kompüter və internet təminatı problemi Azərbaycan məktəbləri

    Son xəbərlər

    13:11

    Zərdabda avtomobil yolunun əsaslı təmirinə 2 milyon manat ayrılıb

    Daxili siyasət
    13:09

    Ötən ay 92 nəfər zəhərlənib, onlardan 3-ü ölüb

    Sağlamlıq
    13:05

    Prezidentin köməkçisi: Bakı vurulan AZAL təyyarəsi ilə bağlı Moskvadan suallarına cavab alıb

    Xarici siyasət
    12:59

    Ötən ay 6 min hektardan çox ərazi minalardan təmizlənib

    Daxili siyasət
    12:56

    Niderland Ukraynaya 250 milyon avro ayıracaq

    Digər ölkələr
    12:55

    Xəzər dənizində brakonyerlik edən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    12:48

    "FİNKA Azərbaycan" BOKT 5 milyon dollarlıq istiqraz buraxır

    Maliyyə
    12:47

    Federasiya rəsmisi: "Nərgiz Süleymanova öz nəticələrini öyrənəndə göz yaşlarını saxlaya bilmədi"

    Fərdi
    12:47

    AXCP Rəyasət Heyətinin üzvünə qarşı ittiham irəli sürülüb

    Digər
    Bütün Xəbər Lenti