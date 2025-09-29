Минобразования разрабатывает чат-бот для школьников - ЭКСКЛЮЗИВ

В Азербайджане в рамках проекта "Цифровая школа" разрабатывается чат-бот, который будет отвечать на вопросы детей.

Об этом корреспонденту Report сообщил министр науки и образования Эмин Амруллаев.

Министр отметил, что система будет обучена на материалах всех учебников и окажет поддержку детям особенно по истории Азербайджана, азербайджанскому языку и другим основным предметам.

По словам Амруллаева, в новой стратегии особое внимание будет уделено использованию искусственного интеллекта в образовательных программах на 2027-2030 годы.

"Также в рамках проекта будут подготовлены учебники по предметам, связанным с экологией и изменением климата. Цель состоит не в том, чтобы создать по одному учебнику на каждую тему, а в обеспечении интеллектуальной и образовательной поддержки по различным областям в соответствии с темой", - добавил министр.