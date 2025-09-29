Минобразования разрабатывает чат-бот для школьников - ЭКСКЛЮЗИВ
- 29 сентября, 2025
- 20:17
В Азербайджане в рамках проекта "Цифровая школа" разрабатывается чат-бот, который будет отвечать на вопросы детей.
Об этом корреспонденту Report сообщил министр науки и образования Эмин Амруллаев.
Министр отметил, что система будет обучена на материалах всех учебников и окажет поддержку детям особенно по истории Азербайджана, азербайджанскому языку и другим основным предметам.
По словам Амруллаева, в новой стратегии особое внимание будет уделено использованию искусственного интеллекта в образовательных программах на 2027-2030 годы.
"Также в рамках проекта будут подготовлены учебники по предметам, связанным с экологией и изменением климата. Цель состоит не в том, чтобы создать по одному учебнику на каждую тему, а в обеспечении интеллектуальной и образовательной поддержки по различным областям в соответствии с темой", - добавил министр.