Azərbaycanda rəqəmsal məktəb layihəsi çərçivəsində "chatbot" hazırlanır - EKSKLÜZİV
Elm və təhsil
- 29 sentyabr, 2025
- 19:50
Azərbaycanda rəqəmsal məktəb layihəsi çərçivəsində uşaqların suallarına cavab verəcək "chatbot" hazırlanır.
Bunu "Report"a açıqlamasında elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev deyib.
Nazir qeyd edib ki, bu sistem bütün dərslikləri öyrənəcək və xüsusilə Azərbaycan tarixi, Azərbaycan dili və digər əsas fənlər üzrə uşaqlara dəstək verəcək.
E.Əmrullayev vurğulayıb ki, yeni strategiyada 2027-2030-cu illər üçün təhsil proqramlarında süni intellektin istifadəsi xüsusi nəzərə alınacaq:
"Həmçinin layihə çərçivəsində ekoloji və iqlim dəyişiklikləri ilə bağlı fənlər üzrə dərsliklər də hazırlanacaq. Məqsəd hər mövzuda yalnız bir dərslik yazmaq deyil, əksinə, mövzuya uyğun fərqli sahələr üzrə intelektual və tədris dəstəyini təmin etməkdir".
