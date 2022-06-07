Минобразования обратилось к родителям учеников, которые будут обучаться на других языках

С 11:00 13 июня начнется выбор школ и учителей для обучения на других языках в 2022-2023 учебном году.

С 11:00 13 июня начнется выбор школ и учителей для обучения на других языках в 2022-2023 учебном году.

Как сообщили Report в Министерстве образования Азербайджана, с указанной даты родители детей, успешно прошедших собеседование при поступлении в первые классы государственных общеобразовательных учреждений с преподаванием на других языках, могут сделать запросы по выбору школы и учителя.

20 июня в 18:00 завершается процесс регистрации на конкурс по приему в первые классы русского сектора общеобразовательных учреждений. Конкурс планируется провести с 21 по 30 июня.

С 11:00 5 июля начнется процесс выбора учителей для детей, успешно прошедших конкурсный отбор общеобразовательных учреждений по приоритетам.