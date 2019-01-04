Минобразования о деталях изменений в суммативном оценивании

© Report / Elchin Murad https://report.az/storage/news/e5b89136961e3dece5a0f26888ace635/30d5eaad-33a0-4db7-b7ce-75a9bb6195a8_292.jpg

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ "Учащихся заранее оповестят о датах суммативных оцениваний, которые будут проводиться в течение учебного года".

Как сообщает Report, об этом сказал завотделом программ развития образования министерства образования Эмин Амруллаев.

Он отметил, что наряду с тем, что это является показателем значимости учащихся, являющихся участниками образования, это полезно также для планирования их деятельности: "Другое изменение - в проведении большого суммативного оценивания (БСО) по дополнительным предметам в лицеях, гимназиях и классах с уклоном".

Представитель министерства отметил, что суммативное оценивание будет проводиться по 100-бальной шкале и только в конце будет конвертироваться в оценки 2,3,4 и 5 и отмечаться в классном журнале и "Ведомости ученика".

Э.Амруллаев отметил, что новые правила будут применяться со второй половины учебного года.

Напомним, что согласно новым принятым правилам, в средних школах сокращено количество суммативных оцениваний. Большое суммативное оценивание (БСО) будет проводиться в конце образовательных уровней, т.е. в IV, IX и XI классах по всем предметам, V, VI, VII, VIII и X классах – только по предметам, по которым сдаются выпускные экзамены.