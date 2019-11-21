Минобразования: Есть необходимость в квалифицированных психологах в школах

"Для ликвидации случаев насилия в отношении детей, мы в основном предпочитаем работать со школьными психологами. Так как они могут работать со всеми учащимися. Однако, в данном вопросе имеются определенные проблемы".

Как сообщает Report, об этом на конференции на тему "Предотвращение и пресечение насилия в отношении детей" заявил заведующий сектором общего образования отдела дошкольного и общего образования минобразования Фирудин Гамзаев.

По его словам, только в 64% средних школ Азербайджана действуют школьные психологи: "То есть, в школах страны в общей сложности работают 2 500 психологов. В остальных школах штат психолога остается вакантным. Ощущается необходимость в квалифицированных психологах. Определенная часть работающих в школах психологов не имеют высшего образования".

Другая проблема состоит в том, что как в школах со 150 учениками, так и с 2 000 учащимися работает всего один психолог.

"Было изучено семейное положение учащихся с целью расширения взаимоотношений между семьей и школой. В около 30 000 семьях родители находятся в разводе, что также имеет психологическое влияние на детей. Некоторые дети лишены обеих родителей. У детей этой категории большая вероятность склонности к вредным привычкам. Мы устанавливаем таких детей и проводим с ними работу", - сказал представитель министерства.