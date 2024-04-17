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Минобразования будет проводить спортивные конкурсы для школьников

Минобразования будет проводить спортивные конкурсы для школьников
Наука и образование
17 апреля 2024 г. 13:25
Минобразования будет проводить спортивные конкурсы для школьников

Министерство науки и образования с этого года проводит совместную работу с министерством молодежи и спорта для организации спортивных и творческих конкурсов среди школьников.

Как сообщает Report, об этом министр науки и образования Эмин Амруллаев заявил на открытии XIII Республиканского конкурса "Ученые завтрашнего дня".

По его словам, конкурсы будут проводиться для выявления способностей и талантов учеников.

"Поэтому мы хотим увеличить количество школ с упором на спорт и культуру", - сказал министр.

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