Минобразования будет проводить спортивные конкурсы для школьников

Министерство науки и образования с этого года проводит совместную работу с министерством молодежи и спорта для организации спортивных и творческих конкурсов среди школьников.

Как сообщает Report, об этом министр науки и образования Эмин Амруллаев заявил на открытии XIII Республиканского конкурса "Ученые завтрашнего дня".

По его словам, конкурсы будут проводиться для выявления способностей и талантов учеников.

"Поэтому мы хотим увеличить количество школ с упором на спорт и культуру", - сказал министр.