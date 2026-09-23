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    Минобразования Азербайджана и OpenAI подписали трехлетний меморандум

    Наука и образование
    • 23 сентября, 2026
    • 10:35
    Минобразования Азербайджана и OpenAI подписали трехлетний меморандум

    Министерство науки и образования Азербайджана и компания OpenAI подписали трехлетний меморандум о расширении использования технологий искусственного интеллекта (ИИ) в сфере образования.

    Как сообщает Report со ссылкой на министерство, документ подписали министр науки и образования Эмин Амруллаев и вице-президент OpenAI по образованию Лия Белски в Нью-Йорке.

    Цель сотрудничества - с помощью ИИ улучшить возможности преподавания и обучения для учителей и школьников, сделать учебный процесс эффективнее и доступнее, а также сформировать подходы к безопасному и ответственному использованию искусственного интеллекта в учебных заведениях.

    В рамках меморандума предусмотрены разработка учебных инструментов на базе ИИ, обучение учителей работе с новыми технологиями, подготовка стандартов и методических подходов к безопасному использованию ИИ в школах. Отдельное направление - развитие системы управления образованием по математике, естественным наукам и чтению с использованием технологий OpenAI. ИИ поможет учителям готовиться к проведению уроков, разрабатывать учебные материалы и оценивать знания учащихся. Это сократит время на подготовку и административные задачи, позволив уделять больше внимания детям.

    Кроме того, планируются обучающие программы по ИИ для учителей, студентов и сотрудников учебных заведений, а также программа "обучение тренеров" для укрепления местного потенциала специалистов. Стороны будут совместно разрабатывать методические подходы, рекомендации и рамки безопасного, этичного и ответственного использования ИИ в образовании.

    Отметим, что это второй меморандум между Министерством науки и образования и OpenAI. В рамках первого сотрудничества был реализован процесс разработки адаптивной платформы обучения.

    Эмин Амруллаев Искусственный интеллект (ИИ) OpenAI Меморандум Министерство науки и образования Азербайджана
    Elm və Təhsil Nazirliyi "OpenAI" ilə Anlaşma Memorandumu imzalayıb
    Azerbaijan's Education Ministry signs MoU with OpenAI

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