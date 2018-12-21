Министр: В вузах Азербайджана увеличат число мест госзаказа

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Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ "В 2019-2020 учебном году в высших учебных заведениях страны значительно увеличится число мест для приема по госзаказу".

Как сообщает Report, об этом на II съезде азербайджанских студентов заявил министр образования Джейхун Байрамов.

В то же время Д.Байрамов отметил, что утвержденная распоряжением президента "Государственная программа по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования в Азербайджанской Республике на 2019-2023 годы" сыграет важную роль в повышении качества высшего образования, расширении программ двойных дипломов и подготовке докторантов за рубежом.

Министр напомнил, что в рамках "Государственной программы по обучению азербайджанской молодежи в зарубежных странах в 2007-2015 годах" 3558 молодых азербайджанцев были приняты в авторитетные университеты мира: "В настоящее время в вузах Азербайджана обучаются более 6 тысяч иностранных студентов из 76 стран".