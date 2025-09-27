Министр: Расследуется каждый негативный случай в школах

В учебных заведениях принимаются соответствующие меры в связи с жалобами на сборы денег и прочими негативными явлениями.

Как передает Report, об этом журналистам сказал министр науки и образования Эмин Амруллаев.

Он отметил, что проведены расследования по всем случаям в школах, общее число которых в Азербайджане составляет 4400.

"Подобные вопросы должны быть в центре внимания как медиа, так и общественности", - отметил он.