    Министр: Расследуется каждый негативный случай в школах

    Наука и образование
    • 27 сентября, 2025
    • 13:45
    Министр: Расследуется каждый негативный случай в школах

    В учебных заведениях принимаются соответствующие меры в связи с жалобами на сборы денег и прочими негативными явлениями.

    Как передает Report, об этом журналистам сказал министр науки и образования Эмин Амруллаев.

    Он отметил, что проведены расследования по всем случаям в школах, общее число которых в Азербайджане составляет 4400.

    "Подобные вопросы должны быть в центре внимания как медиа, так и общественности", - отметил он.

    Эмин Амруллаев школы
    Nazir: Təhsil müəssisələrində pul yığılması və neqativ hallarla bağlı müvafiq tədbirlər görülür

