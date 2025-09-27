Министр: Расследуется каждый негативный случай в школах
Наука и образование
- 27 сентября, 2025
- 13:45
В учебных заведениях принимаются соответствующие меры в связи с жалобами на сборы денег и прочими негативными явлениями.
Как передает Report, об этом журналистам сказал министр науки и образования Эмин Амруллаев.
Он отметил, что проведены расследования по всем случаям в школах, общее число которых в Азербайджане составляет 4400.
"Подобные вопросы должны быть в центре внимания как медиа, так и общественности", - отметил он.
Последние новости
15:19
ООН: Проведение выборов в Ливии станет возможным в течение 12-18 месяцевДругие страны
15:13
На западе Эстонии обнаружили обломок дронаДругие страны
15:09
Фото
День памяти отметили в северных районах АзербайджанаВнутренняя политика
15:04
Видео
Служба госбезопасности поделилась видеороликом в связи с Днем памятиВнутренняя политика
14:54
Валерий Чечалашвили: Отечественная война сформировала новую реальность на Южном КавказеДругие страны
14:37
Фото
Коллектив Минэкономики посетил Парк ПобедыБизнес
14:33
В Лачыне почтили память шехидовВнутренняя политика
14:25
Фото
В Аране проведены мероприятия в связи с Днем памятиВнутренняя политика
14:20
Фото