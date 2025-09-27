Nazir: Təhsil müəssisələrində pul yığılması və neqativ hallarla bağlı müvafiq tədbirlər görülür
Elm və təhsil
- 27 sentyabr, 2025
- 13:10
Təhsil müəssisələrində pul yığılması və neqativ hallarla bağlı müvafiq tədbirlər görülür.
"Report" xəbər verir ki, bunu elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
O bildirib ki, Azərbaycanda 4400 məktəb var və bütün hallarla bağlı araşdırmalar aparılıb: "Bu cür məsələlərə həm media, həm də ictimaiyyət diqqət göstərməlidir".
