Министр прокомментировал платное участие в конкурсе по приему на работу учителей

В Азербайджане цены на экзамен по приему на работу учителей будут определяться лишь с целью покрытия расходов.

Как сообщает Report, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на брифинге, посвященном новому учебному году.

Он отметил, что некоторые граждане регистрируются, но не являются на экзамен: "К примеру, при порядка 60 тыс. заявках на участие на экзамене присутствовали всего 48 тыс. человек. В этом случае мы несем существенные расходы за тех, кто не явился на экзамен. Процесс имеет свою себестоимость, и эта цифра немаленькая: составляются вопросы, выделяются помещения, назначаются наблюдатели".

Амруллаев также подчеркнул, что целью является не сбор денег, а формирование у людей ответственности, при этом для некоторых экзамен по-прежнему останется бесплатным.