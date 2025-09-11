Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    Министр прокомментировал платное участие в конкурсе по приему на работу учителей

    Наука и образование
    • 11 сентября, 2025
    • 12:54
    В Азербайджане цены на экзамен по приему на работу учителей будут определяться лишь с целью покрытия расходов.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на брифинге, посвященном новому учебному году.

    Он отметил, что некоторые граждане регистрируются, но не являются на экзамен: "К примеру, при порядка 60 тыс. заявках на участие на экзамене присутствовали всего 48 тыс. человек. В этом случае мы несем существенные расходы за тех, кто не явился на экзамен. Процесс имеет свою себестоимость, и эта цифра немаленькая: составляются вопросы, выделяются помещения, назначаются наблюдатели".

    Амруллаев также подчеркнул, что целью является не сбор денег, а формирование у людей ответственности, при этом для некоторых экзамен по-прежнему останется бесплатным. 

