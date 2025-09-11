İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa
    Nazir MİQ imtahanlarının ödənişli olmasına münasibət bildirib

    Elm və təhsil
    • 11 sentyabr, 2025
    • 11:56
    Nazir MİQ imtahanlarının ödənişli olmasına münasibət bildirib

    Müəllimlərin İşə Qəbul (MİQ) imtahanında qiymətlər simvolik və xərcləri qarşılamaq üçün təyin ediləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev yeni tədris ilinə dair keçirilən brifinqdə MİQ imtahanlarının ödənişli olması ilə bağlı suallarını cavablandırarkən deyib.

    O bildirib ki, bəzi şəxslər imtahanda iştirak üçün qeydiyyatdan keçir, amma imtahana gəlmir:

    "Qiymət bazara uyğun olacaq. Bəzi şəxslərə bu imtahan pulsuz olacaq. Məqsəd pul toplamaq deyil, məsuliyyət yaratmaqdır. İmtahanda iştiurak üçün 60 minə yaxın müraciət daxil olurdu, amma onlardan 48 mini gəlirdi.  Belədə biz imtahana gəlməyən şəxs üçün kifayət qədər xərc çəkmiş oluruq. Prosesin maya dəyəri var, bu rəqəm də heç də kiçik deyil. Sual yazılır, məkan ayrılır, nəzarətçi iştirak edir".

