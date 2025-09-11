Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    Министр: Принуждение учителей к ремонту классов недопустимо

    Наука и образование
    • 11 сентября, 2025
    • 13:38
    Министр: Принуждение учителей к ремонту классов недопустимо

    Принуждение учителей к ремонту классов недопустимо.

    Об этом сказал министр науки и образования Эмин Амруллаев, отвечая на вопрос Report в ходе брифинга, посвященного новому учебному году.

    Он отметил, что подобные требования являются незаконными, однако если учитель добровольно желает участвовать в ремонте своего класса, то это допустимо:

    "В случае принуждения учителя имеют право официально обратиться с жалобой в министерство. Сотрудник министерства проводит беседу с директором школы. Позиция министерства по этому вопросу однозначна: такая практика незаконна".

    Nazir: Müəllimlər sinif otaqlarının təmirinə məcbur edilə bilməz

