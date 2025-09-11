Министр: Принуждение учителей к ремонту классов недопустимо
Наука и образование
- 11 сентября, 2025
- 13:38
Принуждение учителей к ремонту классов недопустимо.
Об этом сказал министр науки и образования Эмин Амруллаев, отвечая на вопрос Report в ходе брифинга, посвященного новому учебному году.
Он отметил, что подобные требования являются незаконными, однако если учитель добровольно желает участвовать в ремонте своего класса, то это допустимо:
"В случае принуждения учителя имеют право официально обратиться с жалобой в министерство. Сотрудник министерства проводит беседу с директором школы. Позиция министерства по этому вопросу однозначна: такая практика незаконна".
Последние новости
13:51
В РФ заявили, что пока не договорились о разговоре Путина с ТрампомДругие страны
13:50
Фото
В Гяндже асфальтоукладчик опрокинулся на легковой автомобильПроисшествия
13:48
Семьи шехидов и ветераны Чернобыля получат доступ к бесплатным психотропным препаратамВнутренняя политика
13:44
Латвия закрывает воздушное пространство вдоль границы с Беларусью и РФДругие страны
13:44
Армения считает оправданным желание Азербайджана предотвратить любую будущую угрозуВ регионе
13:38
Министр: Принуждение учителей к ремонту классов недопустимоНаука и образование
13:36
Азербайджан примет VII заседание религиозных лидеров ОТГРелигия
13:30
Минторговли: Казахстан не получал уведомлений о возможных санкциях ЕСДругие страны
13:30