Министр: Принуждение учителей к ремонту классов недопустимо

Принуждение учителей к ремонту классов недопустимо.

Об этом сказал министр науки и образования Эмин Амруллаев, отвечая на вопрос Report в ходе брифинга, посвященного новому учебному году.

Он отметил, что подобные требования являются незаконными, однако если учитель добровольно желает участвовать в ремонте своего класса, то это допустимо:

"В случае принуждения учителя имеют право официально обратиться с жалобой в министерство. Сотрудник министерства проводит беседу с директором школы. Позиция министерства по этому вопросу однозначна: такая практика незаконна".