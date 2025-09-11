Nazir: Müəllimlər sinif otaqlarının təmirinə məcbur edilə bilməz
Elm və təhsil
- 11 sentyabr, 2025
- 13:04
Məktəblərdə müəllimlər sinif otaqlarının təmirinə məcbur edilə bilməz.
Bu sözləri elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev yeni tədris ilinə dair keçirilən brifinqdə "Report"un sualını cavablandırarkən deyib.
O bildirib ki, bu tələb qanunsuzdur, ancaq müəllim sinif otağını könüllü təmir etmək istədikdə mümkün ola bilər:
"Məcburiyyət olarsa, həmin müəllimlər nazirliyə rəsmi şikayət yazır. Nazirliyin əməkdaşı direktorla söhbət aparır. Direktor isə səhv anlaşılma iddiası ilə çıxış edir. Arada konflikt yaranır. Amma məsələ birmənalı olaraq qanunsuzdur".
