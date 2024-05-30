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Министр образования Северного Кипра обсудил с послом Турции сотрудничество с Азербайджаном

Министр образования Северного Кипра обсудил с послом Турции сотрудничество с Азербайджаном Находящийся с визитом в Азербайджане министр образования Турецкой Республики Северного Кипра и сопровождающая его делегация побывали в посольстве Турции.
Наука и образование
30 мая 2024 г. 01:25
Министр образования Северного Кипра обсудил с послом Турции сотрудничество с Азербайджаном

Находящийся с визитом в Азербайджане министр образования Турецкой Республики Северного Кипра и сопровождающая его делегация побывали в посольстве Турции.

Об этом сообщает Report со ссылкой на посольство.

"Делегация, в которую вошли министр образования ТРСК Назым Чавушоглу и сопровождающие его ректора университетов, в рамках визита встретились с послом Джахитом Багджи. В ходе встречи в сопровождении представителя ТРСК посла Уфука Турганера состоялся обмен мнениями о сотрудничестве с Азербайджаном в сфере образования”, - сообщили в пресс-службе дипмиссии.

Напомним, 30 мая в Баку пройдет выставка, посвященная университетам Северного Кипра.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞimali Kiprin təhsil naziri Türkiyə səfiri ilə ŞKTC və Azərbaycan arasında əməkdaşlığı müzakirə edib

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