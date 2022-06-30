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Министр образования коснулся результатов школьников на олимпиадах

Министр образования коснулся результатов школьников на олимпиадах "Азербайджан успешно выполняет большую часть работ, связанных с образовательными олимпиадами. Эта работа помимо знаний и навыков, требует времени".
Наука и образование
30 июня 2022 г. 17:12
Министр образования коснулся результатов школьников на олимпиадах

"Азербайджан успешно выполняет большую часть работ, связанных с образовательными олимпиадами. Эта работа помимо знаний и навыков, требует времени".

Как сообщает Report, об этом министр образования Эмин Амруллаев сказал во время выступления на церемонии награждения победителей республиканских предметных олимпиад.

"То, что наши ученики вошли в число 50 лучших стран, следует расценивать как хороший результат. Согласно поправкам в закон "Об образовании", победители международных олимпиад получают право на высшее образование вне конкурса. Эти лица зачастую продолжают образование за пределами страны, так как победителям олимпиад выдают стипендии в ведущих мировых университетах. Наша цель - добиться продолжения обучения этих школьников в Азербайджане. Мы достигли этапа, когда победители могут остаться и продолжить обучение в стране", - сказал министр.

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Версия на азербайджанском языке Təhsil naziri şagirdlərin olimpiadada göstərdiyi nəticələrdən danışıb

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