Министр образования коснулся результатов школьников на олимпиадах

"Азербайджан успешно выполняет большую часть работ, связанных с образовательными олимпиадами. Эта работа помимо знаний и навыков, требует времени".

"Азербайджан успешно выполняет большую часть работ, связанных с образовательными олимпиадами. Эта работа помимо знаний и навыков, требует времени".

Как сообщает Report, об этом министр образования Эмин Амруллаев сказал во время выступления на церемонии награждения победителей республиканских предметных олимпиад.

"То, что наши ученики вошли в число 50 лучших стран, следует расценивать как хороший результат. Согласно поправкам в закон "Об образовании", победители международных олимпиад получают право на высшее образование вне конкурса. Эти лица зачастую продолжают образование за пределами страны, так как победителям олимпиад выдают стипендии в ведущих мировых университетах. Наша цель - добиться продолжения обучения этих школьников в Азербайджане. Мы достигли этапа, когда победители могут остаться и продолжить обучение в стране", - сказал министр.