Министр нефти Анголы побывал в Бакинской Высшей Школе Нефти

© BANM

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Ректор Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) Эльмар Гасымов встретился с делегацией Республики Ангола, которую возглавлял министр нефти Хосе Мария Ботельо де Васконселос. Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, в состав делегации также вошел исполнительный директор нефтяной компании Анголы Sonangol, президент исполнительной комиссии Паулино Херонимо.

Приветствовав гостей, ректор Высшей Школы Эльмар Гасымов остановился на важности связей Азербайджана и Анголы в сфере образования, подчеркнув, что восстановление этих отношений послужит интересам обеих стран. Он также обратился к гостям с предложением об организации обучения ангольских студентов в БВШН. Эльмар Гасымов отметил, что в недавно открывшемся кампусе БВШН имеются все необходимые условия для эффективного обучения и комфортного проживания, а студенты вуза имеют возможность проходить производственную практику в различных подразделениях SOCAR.

Хосе Мария Ботельо де Васконселос рассказал о реализуемой в стране Министерством нефти Анголы и компанией Sonangol программе предоставления стипендий ангольским студентам, обучающимся за рубежом, и выразил заинтересованность в обучении ангольских студентов в Азербайджане. Министр нефти Анголы заверил, что примет все необходимые меры для претворения в жизнь этой программы. Он также рассказал о новом проекте возглавляемого им министерства, работа над которым ведется в настоящее время: создание высшего учебного заведения, которое будет готовить специалистов-инженеров для нефтяной отрасли. Министр подчеркнул, что использование опыта БВШН станет важным направлением в деятельности по реализации проекта.

Визит ангольской делегации в Бакинскую Высшую школу нефти был организован во время ее участия в XXIV Международной выставке и конференции "Нефть и газ Каспия-2017", прошедшей в Баку.