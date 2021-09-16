Министерство: Школьникам не разрешат собираться вместе на переменах

"На школьных переменах ученикам не разрешат собираться вместе".
Как сообщает Report, об этом заявил сотрудник отдела организации и управления общим образованием Минобразования Азербайджана Эльчин Керимов на тренинге на тему "Диалог между медиа и образованием".
По его словам, готовятся новые директивы, и в ближайшие дни они будут представлены общественности: "В школах с высокой плотностью учащихся проводится анализ для устранения существующих проблем. Предполагается, что классы с большим количеством учеников будут переведены в комнаты большего размера, чтобы за одной партой сидел один ученик".