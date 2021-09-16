Министерство: Школьникам не разрешат собираться вместе на переменах

"Во время школьных перемен ученикам не разрешат собираться вместе"

"На школьных переменах ученикам не разрешат собираться вместе".

Как сообщает Report, об этом заявил сотрудник отдела организации и управления общим образованием Минобразования Азербайджана Эльчин Керимов на тренинге на тему "Диалог между медиа и образованием".

По его словам, готовятся новые директивы, и в ближайшие дни они будут представлены общественности: "В школах с высокой плотностью учащихся проводится анализ для устранения существующих проблем. Предполагается, что классы с большим количеством учеников будут переведены в комнаты большего размера, чтобы за одной партой сидел один ученик".