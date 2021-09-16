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Министерство: Школьникам не разрешат собираться вместе на переменах

Министерство: Школьникам не разрешат собираться вместе на переменах "Во время школьных перемен ученикам не разрешат собираться вместе"
Наука и образование
16 сентября 2021 г. 13:41
Министерство: Школьникам не разрешат собираться вместе на переменах

"На школьных переменах ученикам не разрешат собираться вместе".

Как сообщает Report, об этом заявил сотрудник отдела организации и управления общим образованием Минобразования Азербайджана Эльчин Керимов на тренинге на тему "Диалог между медиа и образованием".

По его словам, готовятся новые директивы, и в ближайшие дни они будут представлены общественности: "В школах с высокой плотностью учащихся проводится анализ для устранения существующих проблем. Предполагается, что классы с большим количеством учеников будут переведены в комнаты большего размера, чтобы за одной партой сидел один ученик".

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Версия на азербайджанском языке Nazirlik: "Tənəffüs zamanı şagirdlərin bir yerə toplanmasına icazə verilməyəcək"

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