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    Министерство образования: Самочувствие директора Института географии в норме

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Самочувствие директора Института географии имени Гасана Алиева НАНА, академика Рамиза Мамедова в норме. 

    Как сообщает Report, об этом сказал заведующий сектором по связям с общественностью министерства образования Джасарет Валехов.

    Он отметил, что здоровье академика в норме: "Только что я разговаривал с ним, он отметил, что критическая ситуация позади. Все в порядке".

    Отметим, что в прессе было написано о госпитализации академика в связи с проблемами в почках.

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