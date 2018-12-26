Министерство образования: Самочувствие директора Института географии в норме

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Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Самочувствие директора Института географии имени Гасана Алиева НАНА, академика Рамиза Мамедова в норме.
Как сообщает Report, об этом сказал заведующий сектором по связям с общественностью министерства образования Джасарет Валехов.
Он отметил, что здоровье академика в норме: "Только что я разговаривал с ним, он отметил, что критическая ситуация позади. Все в порядке".
Отметим, что в прессе было написано о госпитализации академика в связи с проблемами в почках.
Samirə AbdullayevaАвтор новости