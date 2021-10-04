Министерство прокомментировало сбор денег в школах по случаю Дня учителя

Министерство образования прокомментировало обвинения в сборе денег в школах в связи с 5 октября - Международным днем учителя.

Министерство образования прокомментировало обвинения в сборе денег в школах в связи с 5 октября - Международным днем учителя.

В ответ на запрос Report в Министерстве отметили, что "искренние сердечные слова каждого ученика своему учителю - это самый большой подарок".

В случае каких-либо незаконных требований по этому вопросу родители могут обратиться на горячую линию Министерства.

Управление образования города Баку также отреагировало на подобные заявления о сборе денег в школах в связи с Международным Днем учителя.

В ответ на запрос Report в Управлении было отмечено, что УОГБ строго следит за соблюдением принципов управления в школах в соответствии с требованиями законодательства.

"В случае возникновения подобных случаев рекомендуется обратиться без соблюдения анонимности в колл - центр (146-0) УОГБ или на горячую линию 146 министерства образования", - отметили в управлении.