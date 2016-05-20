Минобразования прокомментировало информацию о напряженных отношениях с Государственным экзаменационным центром

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Заместитель министра образования Азербайджана Фирудин Гурбанов прокомментировал распространенную в СМИ информацию о напряженных отношениях между Государственным экзаменационным центром и министерством образования.

Замминистра опроверг Report эту информацию: "В уставе юридического лица публичного права "Государственный экзаменационный центр" конкретно указаны обязанности каждой структуры и, согласно документу, некоторые вопросы должны согласовываться с министерством образования".

По его словам, обе структуры будут осуществлять совместную деятельность в целях повышения качества в сфере образования: "В результате совместных усилий мы достигнем качества и эффективности в этой сфере. Основным является эффективность и прозрачность системы, прием в высшие и средне-специальные учреждения абитуриентов с высоким уровнем знаний. Министерство сотрудничает с вновь созданной структурой в этом направлении".