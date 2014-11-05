Министерство образования Азербайджана: В общеобразовательных школах 2014-2015 учебный год завершится 31 мая 2015 года

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ “В общеобразовательных школах 2014-2015 учебный год завершится 31 мая 2015 года". Об этом Report сообщил глава пресс-службы министерства образования Азербайджана Джасарет Валехов. По его словам, поправки, внесенные премьер-министром Артуром Расизаде в “Образцовый устав общеобразовательной школы", будут применены со следующего года.

Напомним, что премьер-министр Артур Расизаде подписал распоряжение о внесении поправок в “Образцовый устав общеобразовательной школы". Согласно изменениям, занятия в общеобразовательных школах начнутся 15 сентября и завершатся 14 июня. Учебный год делится на два полугодия: первое - с 15 сентября по 26 января, второе - с 1 февраля по 14 июня.

Также установлены дни каникул в период учебного года: 5 дней осенних каникул (с 16 по 20 ноября) и 5 дней зимних (с 27 по 31 января). Для младших классов установлены весенние каникулы (с 1 по 5 мая).