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Министерство образования Азербайджана и Всемирный банк обсудили будущее сотрудничество

Министерство образования Азербайджана и Всемирный банк обсудили будущее сотрудничество Министр образования Азербайджанской Республики Эмин Амруллаев встретился с региональным менеджером Всемирного банка в Азербайджане Сарой Майкл.
Наука и образование
29 ноября 2021 г. 21:32
Министерство образования Азербайджана и Всемирный банк обсудили будущее сотрудничество

Министр образования Азербайджанской Республики Эмин Амруллаев встретился с региональным менеджером Всемирного банка в Азербайджане Сарой Майкл.

Как передает Report, об этом Э.Амруллаев сообщил на своей странице в Twitter.

На встрече обсуждались вопросы сотрудничества министерства образования и Всемирного банка.

"Сегодня мы встретились региональным менеджером Всемирного банка в Азербайджане с Сарой Майкл. В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы сотрудничества между министерством образования и Всемирным банком в области образования", - сказал он.

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