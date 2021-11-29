Министерство образования Азербайджана и Всемирный банк обсудили будущее сотрудничество

Министр образования Азербайджанской Республики Эмин Амруллаев встретился с региональным менеджером Всемирного банка в Азербайджане Сарой Майкл.

Министр образования Азербайджанской Республики Эмин Амруллаев встретился с региональным менеджером Всемирного банка в Азербайджане Сарой Майкл.

Как передает Report, об этом Э.Амруллаев сообщил на своей странице в Twitter .

На встрече обсуждались вопросы сотрудничества министерства образования и Всемирного банка.

"Сегодня мы встретились региональным менеджером Всемирного банка в Азербайджане с Сарой Майкл. В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы сотрудничества между министерством образования и Всемирным банком в области образования", - сказал он.