Микаил Джаббаров: Создание Ассоциации придаст импульс азербайджано-российским отношениям

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ "Если говорить о направлениях взаимодействия в сфере образования между Азербайджаном и Россией, то наши отношения не будут ограничиваться только сферой образования".

Как сообщает Report, об этом заявил министр образования Азербайджана Микаил Джаббаров журналистам в пятницу.

По его словам, вчера состоялась встреча министра образования и науки РФ Дмитрия Ливанова в расширенном составе с руководством НАН Азербайджана и представителями Фонда развития науки при президенте Азербайджана.

"Это отражает ту глубину и потенциал отношений, которые существуют между РФ и Азербайджаном. Основная цель создания Ассоциации – дать импульс сотрудничеству и возможность нашим студентам, профессорам, преподавателям для максимального более тесного углубленного развития сотрудничества. Пользу это принесет всем нам, потому что это будет добавленный эффект, результат в экономику наших стран, в создание человеческого капитала и, естественно, в совместные образовательные и научные проекты, которые отражают дух сотрудничества между Россией и Азербайджаном", - сказал министр.