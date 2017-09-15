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    Микаил Джаббаров: Каждое начинание - новая возможность

    Министр образования поздравил работников образования с Днем знаний© Report

    Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Министр образования Микаил Джаббаров поздравил работников образования с Днем знаний.

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Уважаемые учителя, студенты и ученики, уважаемые родители! Поздравляю вас с новым учебным годом!

    День знаний важен для каждого, кто переживает радость в этот день. Этот день создает основу для достижения людьми их мечтаний, это начало жизненного пути. Основное качество для уверенного движения по этому пути – знания, полученные во имя будущего страны, гражданское достоинство и уважение к ценностям.

    Время подарило нам счастье жить в самом сильном в истории Азербайджане. В этом важным и решающим является общий труд каждого из нас – любовь к Родине и энергия для покорения мира.

    Уважаемые учителя, студенты и ученики!

    Каждое начинание – новая возможность.

    Желаю каждому из вас достижений на пути превращения начинающейся со Дня знаний возможности в успешную историю жизни!".

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