Микаил Джаббаров: Каждое начинание - новая возможность

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Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Министр образования Микаил Джаббаров поздравил работников образования с Днем знаний.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемые учителя, студенты и ученики, уважаемые родители! Поздравляю вас с новым учебным годом!

День знаний важен для каждого, кто переживает радость в этот день. Этот день создает основу для достижения людьми их мечтаний, это начало жизненного пути. Основное качество для уверенного движения по этому пути – знания, полученные во имя будущего страны, гражданское достоинство и уважение к ценностям.

Время подарило нам счастье жить в самом сильном в истории Азербайджане. В этом важным и решающим является общий труд каждого из нас – любовь к Родине и энергия для покорения мира.

Уважаемые учителя, студенты и ученики!

Каждое начинание – новая возможность.

Желаю каждому из вас достижений на пути превращения начинающейся со Дня знаний возможности в успешную историю жизни!".