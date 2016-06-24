Между НАНА и Национальным советом по исследованиям Италии подписано соглашение о сотрудничестве

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Продолжается визит делегации Национальной Академии Наук Азербайджана, возглавляемой президентом НАНА, академиком Акифом Ализаде в Италию. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу НАНА, 23 июня состоялась встреча делегации с руководителем и членами правления Национального исследовательского совета Италии (CNR).

На встрече принимали участие вице-президент НАНА, академик Ибрагим Гулиев, академик-секретарь Отделения наук о Земле, академик Фахраддин Гадиров, ведущий научный сотрудник Института геологии и геофизики, представитель Украинского научно-технологического центра в Азербайджане, доктор философии по геолого-минералогическим наукам Гулам Бабаев, посол Азербайджанской Республики в Италии Мамед Ахмедзаде, первый секретарь посольства Эркин Гейдарли, представитель Бакинского международного центра мультикультурализма в Риме Сандро Тети, президент CNR, профессор Массимо Ингускио, директор Департамента наук о Земле CNR, профессор Энрико Болдрини, руководитель Управления международных связей Вирджиния Кода Нунзианте и президент Итальяно-азербайджанской торговой палаты Мануэла Тральди.

Основной целью встречи было обновление Соглашения о научном сотрудничестве между CNR и НАНА, а также обсуждение результатов совместных научных проектов, которые осуществлялись в течение последних пяти лет. В ходе обсуждений состоялся обмен мнениями по дальнейшему развитию существующих связей и сотрудничеству между научными учреждениями Италии и институтами и организациями НАНА.

Академик Акиф Ализаде отметил необходимость расширения проектов по научно-приоритетным направлениям НАНА, отражающих в себе современные вызовы (стволовые клетки "stem cells", широкое внедрение спутниковой технологии InSAR в науку о Земле Азербайджана), и дал соответствующие поручения Отделению наук о Земле НАНА.

Соглашение о научном сотрудничестве было подписано президентом НАНА, академиком Акифом Ализаде и президентом CNR, профессором Массимо Ингускио, а программа по сотрудничеству – вице-президентом НАНА, академиком Ибрагимом Гулиевым и руководителем Управления международных связей Вирджинией Кода Нунзианте.