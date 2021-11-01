Метеороид прилетел со стороны Солнца и прошел близко от Земли

Астрономы стараются следить за каждым космическим телом, которое может столкнуться с Землей. Большинство из них имеют небольшие размеры и не представляют угрозы, но всегда есть вероятность, что где-то в космосе другой объект остается незамеченным. Недавно

Астрономы стараются следить за каждым космическим телом, которое может столкнуться с Землей. Большинство из них имеют небольшие размеры и не представляют угрозы, но всегда есть вероятность, что где-то в космосе другой объект остается незамеченным. Недавно один из них был обнаружен уже на подлете к нашей планете.

Как передает Report, об этом пишет 3dnews.ru со ссылкой на slashgear.com

Тревогу вызвал не размер метеороида, а его неожиданное появление - проблема в том, что он прилетел со стороны Солнца, а ученые даже не знали, что он там был. Объект под названием 2021 UA1 прошёл на расстоянии примерно 3 000 км от Земли. Максимальное сближение было зафиксировано 25 октября 2021 года около 3:07 по Гринвичу (7:07 - бакинское время) - он пролетел над Антарктидой. Учитывая небольшие размеры объекта, опасности он не представлял.

3 000 км - это довольно близко: значительно выше орбиты МКС (около 400 км), но ближе, чем спутники связи на геостационарной орбите (около 36 тыс. км). Если бы объект при своих скромных габаритах (примерно 2 метра) все-таки вошел в атмосферу Земли, то сгорел бы, прежде чем упасть на поверхность. По словам астронома Тони Данна (Tony Dunn), случай интересен тем, что метеороид летел со стороны Солнца, поэтому он оставался невидимым до самого момента сближения. До этого в августе прошлого года на расстоянии 2 950 км от Земли прошёл объект 2020 QG, а в ноябре 2020-го объект под названием 2020 VT4 прошел на высоте всего 370 км.