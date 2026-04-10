Малейка Аббасзаде: Результаты выпускных экзаменов от 9 марта объявят после 25 апреля

Результаты выпускных экзаменов по уровню полного (11-летнего) среднего образования, состоявшихся 9 марта, будут объявлены после 25 апреля.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявила председатель Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

Отметим, что на экзамене предусматривалось участие 58 138 учащихся, 9 человек были отстранены от участия из-за обнаружения у них мобильных телефонов.