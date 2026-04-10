    Martın 9-da keçirilən buraxılış imtahanlarının nəticələri aprelin 25-dən sonra açıqlanacaq

    Elm və təhsil
    • 10 aprel, 2026
    • 12:00
    Martın 9-da tam (11 illik) orta təhsil səviyyəsi üzrə keçirilən buraxılış imtahanlarının nəticələri aprelin 25-dən sonra açıqlanacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Dövlət İmtahan Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Məleykə Abbaszadə jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    Qeyd edək ki, həmin gün imtahanda 58 138 şagirdin iştirakı nəzərdə tutulurdu. 9 nəfərdə mobil telefon aşkarlandığı üçün imtahandan xaric edilmişdi.

    Dövlət İmtahan Mərkəzi (DİM) Məleykə Abbaszadə Buraxılış imtahanı
    Малейка Аббасзаде: Результаты выпускных экзаменов от 9 марта объявят после 25 апреля

    Son xəbərlər

    12:19

    AAYDA: Bibiheybət yolunda bərpa işlərinə başlanılıb

    İnfrastruktur
    12:18

    "Səbail" klubu İntizam Komitəsinin qərarı ilə 2610 manat cərimələnib

    Futbol
    12:16

    DİM sədri: Dövlət qulluğunda kompetensiyaya əsaslanan imtahanlara keçid edilir

    Elm və təhsil
    12:06

    ADB Azərbaycanda yeni BOEM layihələrini dəstəkləməyə hazırdır

    Energetika
    12:03
    Foto

    Ermənistanın vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri Azərbaycana gəliblər

    Xarici siyasət
    12:02
    Foto

    İçərişəhər qoruğu: Qala divarında baş vermiş qismən dağılma ilə bağlı təxirəsalınmaz tədbirlər görülür

    Daxili siyasət
    12:02
    Foto

    Slovakiya Ombudsmanı Bakıda miqrantların və istintaq altında olanların saxlanma şəraiti ilə tanış olub - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    12:00

    Martın 9-da keçirilən buraxılış imtahanlarının nəticələri aprelin 25-dən sonra açıqlanacaq

    Elm və təhsil
    11:59

    ADB Azərbaycanda mikro, kiçik və orta müəssisələrin inkişafı üçün əsas çağırışları açıqlayıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti