Малейка Аббасзаде обратилась к абитуриентам

"Поскольку выпускные экзамены в этом учебном году предусмотрено провести в середине второго полугодия, в экзаменационную программу не были включены темы, которые преподавались в этот период, по предметам азербайджанский язык, математика и иностранный язык

"Поскольку выпускные экзамены в этом учебном году предусмотрено провести в середине второго полугодия, в экзаменационную программу не были включены темы, которые преподавались в этот период, по предметам азербайджанский язык, математика и иностранный язык".

Как сообщает Report, об этом говорится в размещенном в специальном выпуске журнала "Абитуриент" обращении к читателям председателя Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейки Аббасзаде.

М.Аббасзаде отметила, что эти темы будут включены в программы вступительных экзаменов в высшие учебные заведения.