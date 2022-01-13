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Малейка Аббасзаде обратилась к абитуриентам

Малейка Аббасзаде обратилась к абитуриентам "Поскольку выпускные экзамены в этом учебном году предусмотрено провести в середине второго полугодия, в экзаменационную программу не были включены темы, которые преподавались в этот период, по предметам азербайджанский язык, математика и иностранный язык
Наука и образование
13 января 2022 г. 17:56
Малейка Аббасзаде обратилась к абитуриентам
Report

"Поскольку выпускные экзамены в этом учебном году предусмотрено провести в середине второго полугодия, в экзаменационную программу не были включены темы, которые преподавались в этот период, по предметам азербайджанский язык, математика и иностранный язык".

Как сообщает Report, об этом говорится в размещенном в специальном выпуске журнала "Абитуриент" обращении к читателям председателя Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейки Аббасзаде.

М.Аббасзаде отметила, что эти темы будут включены в программы вступительных экзаменов в высшие учебные заведения.

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