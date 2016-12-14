Малейка Аббасзаде: Мы ждем решения Кабинета министров, чтобы перейти к платным экзаменам

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ "С экономистами, сотрудниками Государственного экзаменационного центра и Тарифного совета проводятся обсуждения в связи с формой проведения экзаменов в случае перехода в будущем к системе платных экзаменов".

Как сообщает Report, об этом на прошедшей пресс-конференции сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде.

По ее словам, составляются документы для предъявления их в министерство финансов: "Естественно, для этого требуется решение Кабинета министров. В изданном президентом в апреле месяце указе Кабмину поручено добиться соответствия всех законов и нормативных документов новому указу.

Первым делом нужно добиться данного соответствия. После этого будет установлена система реализации функции и в данной области возникнет легитимность. В то же время, для перехода к платной системе указанные услуги должны быть включены в соответствующий список Тарифного совета. Поэтому мы ждем окончательного решения".