Махаббат Велиева: Во многих случаях инициаторами сбора денег в школах бывают сами родители

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Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ "До сегодняшнего дня в министерство образования не поступало жалоб касательно сбора денег в школах".

Как сообщает Report, об этом сказала заведующая Управлением образования по городу Баку Махаббат Велиева.

По ее словам, все поступившие в министерство жалобы, за исключением анонимных, сразу же расследуются: "В случае поступления жалобы касательно сбора денег в школах, на это сразу же будет дана реакция".

М.Велиева отметила, что министерство образования и Управление образования по городу Баку категорически против сбора денег в школах: "Среди общественности постоянно звучат недовольства касательно сбора денег в школах. Мы не исключаем, что во многих случаях инициаторами в данных вопросах являются сами педагоги. Однако, организаторами этого являются родители. Поэтому, мы должны смотреть, кому направляем свою жалобу".

М.Велиева отметила, что школы должны провести беседу с родительскими комитетами: "Этот вопрос также должен быть взят под контроль. Во многих случаях при рассмотрении жалоб нам встречаются заявления родителей. Родители отмечают, что добровольно поздравляли педагога по той или иной причине. Наверное, в этом нет ничего плохого. Мы против подобного организаторства школой, руководством учебных заведений и педагогов. Мы также против того, чтобы один родитель принуждал других участвовать в сборе денег. Я не вижу ничего плохого в желании какого-то родителя лично поздравить педагога. Это все должно происходить на основе взаимного уважения и доверия. Мы сторонники этого".