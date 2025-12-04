Лидия Брито: ЮНЕСКО с нетерпением ждет продолжения сотрудничества с Азербайджаном

ЮНЕСКО высоко ценит вклад академика Юсифа Мамедалиева в мировую науку и культуру и с нетерпением ожидает продолжения сотрудничества с Азербайджаном.

Как передает Report, об этом заявила заместитель генерального директора ЮНЕСКО Лидия Брито на международной конференции "Юсиф Мамедалиев: Наука. Наследие. Инновации", посвященной 120-летию ученого.

По ее словам, научные достижения Мамедалиева сохраняют исключительную актуальность в контексте современных научных и социальных вызовов. Брито подчеркнула, что Юсиф Мамедалиев был одной из ведущих фигур XX века в области химии, а его научный взгляд оказал влияние как на региональную, так и на глобальную научную среду.

Она отметила, что его инновации в сфере авиационной химии, ракетного и сварочного топлива затронули не только национальную промышленность, но и повлияли на международную практику, вдохновив дальнейшие исследования в регионе и мире.

Представитель ЮНЕСКО добавила, что организация высоко ценит многолетнее партнерство с Азербайджаном в области развития науки, образования и культуры и стремится к его дальнейшему укреплению.