Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Лейла Алиева посетила Среднюю специальную музыкальную школу им. Бюльбюля

    Наука и образование
    • 04 ноября, 2025
    • 22:36
    Лейла Алиева посетила Среднюю специальную музыкальную школу им. Бюльбюля

    В Средней специальной музыкальной школе имени Бюльбюля 4 ноября состоялась встреча с вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой.

    Как сообщает Report, в рамках встречи Лейла Алиева ознакомилась с деятельностью школы, учебным процессом, музыкальными классами и творческими достижениями талантливых учеников.

    Затем была представлена художественная концертная программа с участием учеников, на которой прозвучали произведения азербайджанских и мировых композиторов.

    В завершение Лейла Алиева сфотографировалась на память со школьным коллективом.

    Лейла Алиева Средняя специальная музыкальная школа им. Бюльбюля
    Фото
    Leyla Əliyeva Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbində olub

    Последние новости

    23:12

    Боевики ХАМАС передали Израилю тело еще одного заложника

    Другие страны
    23:01

    Сенат США в 14-й раз не принял законопроект о финансах для правительства

    Другие страны
    23:00
    Фото

    Президент Алжира принял главу МИД Азербайджана

    Внешняя политика
    22:57

    Президент РФ сообщил о разработке новых крылатых ракет с ядерными двигателями

    В регионе
    22:49

    Путин: Корабль НАТО присутствовал в зоне испытаний "Буревестника"

    В регионе
    22:41
    Фото

    Глава Минэкономики Армении заявил о поставках зерна из Казахстана через Азербайджан

    В регионе
    22:36
    Фото

    Лейла Алиева посетила Среднюю специальную музыкальную школу им. Бюльбюля

    Наука и образование
    22:26
    Фото

    Участники Всемирного саммита ООН в Дохе приглашены на форум WUF13 в Баку

    Инфраструктура
    22:13
    Фото

    В Найроби провели мероприятие по случаю 8 Ноября - Дня Победы

    Внешняя политика
    Лента новостей