Лейла Алиева посетила Среднюю специальную музыкальную школу им. Бюльбюля
Наука и образование
- 04 ноября, 2025
- 22:36
В Средней специальной музыкальной школе имени Бюльбюля 4 ноября состоялась встреча с вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой.
Как сообщает Report, в рамках встречи Лейла Алиева ознакомилась с деятельностью школы, учебным процессом, музыкальными классами и творческими достижениями талантливых учеников.
Затем была представлена художественная концертная программа с участием учеников, на которой прозвучали произведения азербайджанских и мировых композиторов.
В завершение Лейла Алиева сфотографировалась на память со школьным коллективом.
