Лейла Алиева посетила Среднюю специальную музыкальную школу им. Бюльбюля

В Средней специальной музыкальной школе имени Бюльбюля 4 ноября состоялась встреча с вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой.

Как сообщает Report, в рамках встречи Лейла Алиева ознакомилась с деятельностью школы, учебным процессом, музыкальными классами и творческими достижениями талантливых учеников.

Затем была представлена художественная концертная программа с участием учеников, на которой прозвучали произведения азербайджанских и мировых композиторов.

В завершение Лейла Алиева сфотографировалась на память со школьным коллективом.